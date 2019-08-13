Помпео обсудил с представителем Китая двухсторонние отношения
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
«Ян Цзечи и госсекретарь Майкл Помпео провели расширенный обмен мнениями по теме американо-китайских отношений», — говорится в заявлении.
Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышения пошлин на данную продукцию.
Этот шаг был предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР.
13 августа Пекин и Вашингтон договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель.