Помпео обсудил с представителем Китая двухсторонние отношения

Государственный секретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, в ходе которой они обменялись мнениями по поводу двухсторонних отношений.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

«Ян Цзечи и госсекретарь Майкл Помпео провели расширенный обмен мнениями по теме американо-китайских отношений», — говорится в заявлении.

Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышения пошлин на данную продукцию.

Этот шаг был предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР.

13 августа Пекин и Вашингтон договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель.