Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик

Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.

Об этом сообщает ТАСС.

«В данный конкретный момент у меня нет совершенно никакой обеспокоенности по поводу какого бы то ни было воздействия на наши операции там, на базе Инджирлик», — заявил генерал Джеффри Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Он также отметил, что в военных вопросах Турция и США остаются очень близкими союзниками и изменений в ближайшем будущем не предвидится.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии проблем с НАТО из-за С-400.