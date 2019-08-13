Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик
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Об этом сообщает ТАСС.
«В данный конкретный момент у меня нет совершенно никакой обеспокоенности по поводу какого бы то ни было воздействия на наши операции там, на базе Инджирлик», — заявил генерал Джеффри Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке.
Он также отметил, что в военных вопросах Турция и США остаются очень близкими союзниками и изменений в ближайшем будущем не предвидится.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии проблем с НАТО из-за С-400.