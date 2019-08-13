В МИД Испании призвали ЕС не стать заложником конфронтации США и Ирана

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Евросоюзу следует объединить усилия для защиты своих интересов и поиска нового диалога с Ираном, не становясь при этом заложником конфронтации между Тегераном и Вашингтоном, заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.
В МИД Испании призвали ЕС не стать заложником конфронтации США и Ирана
  • © pixabay.com

По его словам, ситуация вокруг США и Ирана представляет серьёзную угрозу европейской и мировой стабильности.

«Опасный импульс между США и Ираном спровоцировал целый ряд инцидентов в море, от Гибралтара до Ормузского пролива... Мы должны объединить все усилия, чтобы избежать опасной конфронтации и заложить основы для нового диалога, который возобновит ядерное соглашение 2015 года», — заявил Боррель в интервью газете El País.

Он подчеркнул, что для ЕС важно не оказаться между «максимальным давлением» США и «максимальным сопротивлением» Ирана.

«ЕС может оказаться заложником динамики конфликта, который не служит его интересам и не обеспечивает выполнение наших основных целей: Иран без доступа к ядерному оружию и с потенциалом для ведения переговоров», — уточнил представитель испанского МИД.

Боррель призвал европейские страны защищать свои интересы, несмотря на «внешние навязывания», и «охладить горячие точки и возможность войны», что позволит решить проблемы в регионе.

По его мнению, Европе необходимо также продолжить работу по «содействию законной торговле».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество усилить давление на Тегеран для прекращения его «дестабилизирующего поведения».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, отметил, что активная торговля оружием со стороны Вашингтона превратила регион Персидского залива в пороховую бочку.

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