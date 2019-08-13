Зариф: США превратили Персидский залив в пороховую бочку

Американская торговля оружием превратила регион Персидского залива в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«В прошлом году США продали региону оружие на $50 млрд. Некоторые страны региона, в которых проживают менее трети нашего населения, тратят $87 млрд на военные закупки. Давайте сделаем сравнение: в прошлом году Иран потратил $16 млрд на все свои вооружённые силы, притом что в армии почти миллион человек», — цитирует его Press TV.

По его словам, ОАЭ «потратили $22 млрд», а Саудовская Аравия — $87 млрд.

«Если вы говорите об угрозах, исходящих из региона, то угрозы исходят от США и их союзников, которые наполняют регион оружием, что делает его взрывоопасным», — добавил Зариф.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил в эфире государственного телевидения, что война с его страной стала бы «матерью всех войн».