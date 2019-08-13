В Госдуме объяснили реакцию Трампа на взрыв в Архангельской области

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа, который, комментируя взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, сказал, что Вашингтон «многое узнал».

Американский лидер заявил, что у США есть «похожие, хотя и более современные технологии».

Парламентарий отметил неэтичность высказывания Трампа, добавив, что прежде всего ему нужно было выразить соболезнования родственникам погибших.

«Мы живём на одной Земле, на одной планете, соболезнования друг другу в случае бедствий, катастроф — это естественно», — пояснил Дорохин.

Он подчеркнул, что Трамп, как и предыдущий президент, постоянно говорит об избранности Америки и превосходстве её технологий.

«Это та колея, с которой они никак сойти не могут, такая имперская колея, которая является свидетельством того, что американский империализм в разных особенностях продолжает существовать. В частности, это империализм в виде глобализма… Именно в Twitter Трампа продолжение этой позиции я сейчас наблюдаю», — заключил депутат.

Ранее Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области.