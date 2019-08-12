Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину

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Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину. Об этом информирует NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину
  • Reuters

«На данном этапе он предпочёл не свидетельствовать против себя», — сообщила Фриес.

Как уточняется, адвокат в разговоре с агентством NTB сообщила, что подозреваемый не признаёт свою вину.

В понедельник, 12 августа, суд Осло должен принять решение о мере пресечения.

Ранее стало известно, что норвежская полиция считает стрельбу в мечети в пригороде Осло попыткой совершения террористического акта.

Кроме того, женщина, чью смерть норвежская полиция связывает с этим инцидентом, оказалась сводной сестрой подозреваемого.

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