В Норвегии после стрельбы в мечети нашли тело сестры нападавшего

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Женщина, чью смерть норвежская полиция связывает со стрельбой в мечети в пригороде Осло, оказалась сводной сестрой подозреваемого в нападении на мусульманское святилище.
В Норвегии после стрельбы в мечети нашли тело сестры нападавшего
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

«Мёртвая женщина, связанная со стрельбой в мечети Норвегии, является «сводной сестрой» подозреваемого», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что норвежская полиция считает стрельбу в мечети в пригороде Осло попыткой совершения террористического акта.

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