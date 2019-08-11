В Норвегии после стрельбы в мечети нашли тело сестры нападавшего

Женщина, чью смерть норвежская полиция связывает со стрельбой в мечети в пригороде Осло, оказалась сводной сестрой подозреваемого в нападении на мусульманское святилище.

Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию. «Мёртвая женщина, связанная со стрельбой в мечети Норвегии, является «сводной сестрой» подозреваемого», — пишет агентство. #BREAKING Dead woman linked to Norway mosque shooting is suspect's 'stepsister': police pic.twitter.com/ToKJc6qDe6 — AFP news agency (@AFP) 11 августа 2019 г. Ранее стало известно, что норвежская полиция считает стрельбу в мечети в пригороде Осло попыткой совершения террористического акта.