В Норвегии после стрельбы в мечети нашли тело сестры нападавшего
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
«Мёртвая женщина, связанная со стрельбой в мечети Норвегии, является «сводной сестрой» подозреваемого», — пишет агентство.
#BREAKING Dead woman linked to Norway mosque shooting is suspect's 'stepsister': police pic.twitter.com/ToKJc6qDe6— AFP news agency (@AFP) 11 августа 2019 г.
Ранее стало известно, что норвежская полиция считает стрельбу в мечети в пригороде Осло попыткой совершения террористического акта.