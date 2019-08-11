Полиция считает стрельбу в Норвегии попыткой совершения теракта

Норвежская полиция считает стрельбу в мечети в пригороде Осло попыткой совершения террористического акта.

Об этом сообщает Al Jazeera.

«Мы расследуем это как попытку совершения террористического акта», — заявил на пресс-конференции помощник начальника полиции Руне Скьольд.

Он добавил, что подозреваемый в нападении, вероятнее всего, действовал один. В настоящий момент ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Ранее в Норвегии в пригороде Осло в результате стрельбы в мечети пострадал один человек, нападавшего задержали.

Позднее полиция сообщила об обнаружении тела погибшего, отметив, что этот инцидент связан со стрельбой в мечети.