Полиция считает стрельбу в Норвегии попыткой совершения теракта
- Reuters
Об этом сообщает Al Jazeera.
«Мы расследуем это как попытку совершения террористического акта», — заявил на пресс-конференции помощник начальника полиции Руне Скьольд.
Он добавил, что подозреваемый в нападении, вероятнее всего, действовал один. В настоящий момент ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.
Ранее в Норвегии в пригороде Осло в результате стрельбы в мечети пострадал один человек, нападавшего задержали.
Позднее полиция сообщила об обнаружении тела погибшего, отметив, что этот инцидент связан со стрельбой в мечети.