Гуаидо заявил о планах Мадуро распустить парламент

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что президент страны Николас Мадуро готовится распустить Национальную Ассамблею и объявить о новых парламентских выборах.

«Завтра они (власти Венесуэлы. — RT) планируют объявить о роспуске парламента, незаконно объявить о проведении (парламентских. — RT) выборов и начать массовое преследование депутатов», — заявил он в своём видеообращении в Twitter.

Ранее правительство Венесуэлы отказалось от участия в переговорах с оппозицией, которые должны были состояться 8—9 августа, после новых санкций со стороны США.

6 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

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