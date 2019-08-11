Иран призвал к дипломатическому решению ситуации со статусом Кашмира

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом призвал к дипломатическому решению ситуации со статусом Кашмира.

«Военного решения кашмирского спора нет. Скорее, это должно быть решено дипломатическими средствами», — цитирует Mehr Рухани.

Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздерживаться от любых действий, способных повлиять на статус штата Джамму и Кашмир.