Мадуро призвал подписать обращение в ООН против санкций США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны подписать обращение в ООН против блокады со стороны Соединённых Штатов. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter венесуэльского лидера.
Мадуро призвал подписать обращение в ООН против санкций США
  • Reuters

«Приветствую день всемирного протеста против империи США и жестокой блокады в отношении Венесуэлы! Приглашаю венесуэльцев подписать письмо в защиту нашей независимости, мира и суверенитета нашей родины», — написал он.

Ранее Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.

Также он призвал мировое сообщество 10 августа выступить против блокады Венесуэлы со стороны Соединённых Штатов. 

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