Американский военный погиб в ходе операции на севере Ирака

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Штаб западной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* сообщил о гибели американского военного во время операции на севере Ирака.
Американский военный погиб в ходе операции на севере Ирака
  • Reuters

«Один американский военнослужащий погиб сегодня во время миссии иракских сил безопасности в провинции Найнава, Ирак, консультируя и сопровождая иракские силы безопасности во время запланированной операции», — приводит заявление коалиции РИА Новости.

Ранее Пентагон назвал примерное число членов ИГ в Сирии и Ираке. Американское военное ведомство также сообщило об укреплении террористов в этих двух странах.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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