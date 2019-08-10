Американский военный погиб в ходе операции на севере Ирака

Штаб западной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* сообщил о гибели американского военного во время операции на севере Ирака.

Reuters

«Один американский военнослужащий погиб сегодня во время миссии иракских сил безопасности в провинции Найнава, Ирак, консультируя и сопровождая иракские силы безопасности во время запланированной операции», — приводит заявление коалиции РИА Новости. Ранее Пентагон назвал примерное число членов ИГ в Сирии и Ираке. Американское военное ведомство также сообщило об укреплении террористов в этих двух странах. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.