Пентагон назвал примерное число членов ИГ в Сирии и Ираке

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В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции «Непоколебимая решимость» сообщается, что террористическая группировка «Исламское государство»* «вероятно, сохраняет от 14 до 18 тысяч членов в Ираке и Сирии».

«Командование операции на основе информации из открытых источников сообщило, что ИГ, вероятно, сохраняет от 14 до 18 тысяч членов в Ираке и Сирии, включая до трёх тысяч иностранцев», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что оценки разных ведомств и экспертов по этому вопросу разнятся.

В докладе также сообщается, что ИГ последние месяцы укрепляет свою подпольную сеть в Сирии и Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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