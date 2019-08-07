Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

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Террористическая группировка «Исламское государство»* последние месяцы укрепляет свою подпольную сеть в Сирии и Ираке.

Соответствующее заявление содержится в докладе генерального инспектора минобороны Соединённых Штатов Гленна Файна о ходе операции «Непоколебимая решимость».

«В течение квартала (с апреля по июль 2019 года) ИГ продолжала переход от тактики удержания территорий своими силами к повстанческому движению в Сирии и укрепляла свои повстанческие возможности в Ираке», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что согласно данным командования операции «Непоколебимая решимость», «ИГ осуществляло убийства, нападения террористов-смертников, похищения и поджоги сельскохозяйственных культур как в Ираке, так и в Сирии». 

Также, согласно докладу, «ИГ создала «возрождающиеся ячейки» в Сирии и стремилась расширить свои командные и контрольные пункты в Ираке».

Кроме этого в документе говорится, что ИГ восстанавливает свою финансовую сеть.

В конце июня сообщалось, что иракским силовикам удалось ликвидировать пять боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, которые пытались попасть в страну из Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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