Иракские силовики ликвидировали пять боевиков ИГ

Иракским силовикам удалось ликвидировать пять боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, которые пытались попасть в страну из Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.

«Двадцать седьмая бригада восьмого подразделения штаба операций аль-Джазиры ликвидировала группу из пяти боевиков ИГ, пытавшихся проникнуть в Ирак через границу с Сирией к северу от района Трифауи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дагестане ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.