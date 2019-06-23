В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

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В Дагестане ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный центр НАК.

Отмечается, что нейтрализованные в Дагестане сторонники ИГ планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.

«Вчера около 22:00 на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана силами правопорядка была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигались двое вооружённых бандитов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на требование сложить оружие и сдаться властям мужчины открыли огонь. В результате последовавшего боя оба преступники были нейтрализованы.

В апреле сообщалось, что в Тюмени в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое сторонников террористической группировки «Исламское государство»*. После их ликвидации Следственный комитет возбудил уголовное дело.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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