Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
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«В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи», — написал Трамп в своём Twitter.
Кроме того, по словам американского лидера, Ким Чен Ын принёс «небольшие извинения» за недавние пуски ракет и пообещал завершить испытания после учений Соединённых Штатов и Южной Кореи.
«Я с нетерпением жду скорой встречи с Ким Чен Ыном! Северная Корея без ядерного оружия станет одной из самых успешных стран в мире!» — подчеркнул президент США.
Ранее Трамп сообщил, что получил «прекрасное» письмо от Ким Чен Ына и готов к новым переговорам по денуклеаризации КНДР.