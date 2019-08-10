Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын в своём письме выразил готовность начать переговоры с Вашингтоном после завершения совместных учений США и Южной Кореи.

«В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи», — написал Трамп в своём Twitter.

Кроме того, по словам американского лидера, Ким Чен Ын принёс «небольшие извинения» за недавние пуски ракет и пообещал завершить испытания после учений Соединённых Штатов и Южной Кореи.

«Я с нетерпением жду скорой встречи с Ким Чен Ыном! Северная Корея без ядерного оружия станет одной из самых успешных стран в мире!» — подчеркнул президент США.

Ранее Трамп сообщил, что получил «прекрасное» письмо от Ким Чен Ына и готов к новым переговорам по денуклеаризации КНДР.