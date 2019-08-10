В ООН призвали расследовать санкции США против Венесуэлы

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Специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири призвал расследовать односторонние санкции США против Венесуэлы.

Джазаири подготовил доклад о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.

Он приводит данные, ссылаясь на «авторитетный вашингтонский аналитический центр», говорящие о том, что американские санкции негативно сказались на уровне жизни народа Венесуэлы и усугубили экономический кризис в стране. 

«Специальный докладчик считает, что, учитывая серьезность представленных в указанном докладе обвинений в массовой смертности в результате санкций, которые подтверждаются очевидными и достоверными доказательствам», — цитирует РИА Новости доклад Джазаири. 

Ранее МИД Турции прокомментировал блокировку США госактивов Венесуэлы.

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