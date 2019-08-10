В ООН призвали расследовать санкции США против Венесуэлы
Джазаири подготовил доклад о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.
Он приводит данные, ссылаясь на «авторитетный вашингтонский аналитический центр», говорящие о том, что американские санкции негативно сказались на уровне жизни народа Венесуэлы и усугубили экономический кризис в стране.
«Специальный докладчик считает, что, учитывая серьезность представленных в указанном докладе обвинений в массовой смертности в результате санкций, которые подтверждаются очевидными и достоверными доказательствам», — цитирует РИА Новости доклад Джазаири.
Ранее МИД Турции прокомментировал блокировку США госактивов Венесуэлы.