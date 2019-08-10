В Турции не одобрили блокировку США госактивов Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что Анкара не одобряет указ президента США Дональда Трампа о блокировке государственных активов Венесуэлы.

«Мы не одобряем указ президента США о блокировке активов правительства Венесуэлы, предусматривающий всеобъемлющие санкции в её отношении», — говорится в заявлении представителя.

Также отмечается, что указ Трампа подписан во время переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией.

«Мы обеспокоены тем, что этот указ усугубит экономические трудности, с которыми сталкивается венесуэльский народ», — добавил Аксой.

6 августа Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США.