В Турции не одобрили блокировку США госактивов Венесуэлы
«Мы не одобряем указ президента США о блокировке активов правительства Венесуэлы, предусматривающий всеобъемлющие санкции в её отношении», — говорится в заявлении представителя.
Также отмечается, что указ Трампа подписан во время переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией.
«Мы обеспокоены тем, что этот указ усугубит экономические трудности, с которыми сталкивается венесуэльский народ», — добавил Аксой.
6 августа Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США.