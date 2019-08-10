В Турции не одобрили блокировку США госактивов Венесуэлы

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что Анкара не одобряет указ президента США Дональда Трампа о блокировке государственных активов Венесуэлы.

«Мы не одобряем указ президента США о блокировке активов правительства Венесуэлы, предусматривающий всеобъемлющие санкции в её отношении», — говорится в заявлении представителя. 

Также отмечается, что указ Трампа подписан во время переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией. 

«Мы обеспокоены тем, что этот указ усугубит экономические трудности, с которыми сталкивается венесуэльский народ», — добавил Аксой. 

6 августа Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США. 

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