В МИД оценили указ Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы

В департаменте информации и печати МИД России прокомментировали подписание американским лидером Дональдом Трампом указа, блокирующего собственность властей Венесуэлы в юрисдикции США.

«В присущей ему «ковбойской» манере Вашингтон продолжает экономический террор против официального Каракаса. Закреплена заморозка средств и активов венесуэльского государства. Подобные шаги не имеют никаких юридических оснований с точки зрения ни международного, ни внутреннего венесуэльского права», — указали в министерстве.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

В соответствии с указом под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT указ Трампа.