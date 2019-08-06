В МИД оценили указ Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы
- РИА Новости
«В присущей ему «ковбойской» манере Вашингтон продолжает экономический террор против официального Каракаса. Закреплена заморозка средств и активов венесуэльского государства. Подобные шаги не имеют никаких юридических оснований с точки зрения ни международного, ни внутреннего венесуэльского права», — указали в министерстве.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
В соответствии с указом под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT указ Трампа.