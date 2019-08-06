В МИД оценили указ Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы

Короткая ссылка
В департаменте информации и печати МИД России прокомментировали подписание американским лидером Дональдом Трампом указа, блокирующего собственность властей Венесуэлы в юрисдикции США.
В МИД оценили указ Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы
  • РИА Новости

«В присущей ему «ковбойской» манере Вашингтон продолжает экономический террор против официального Каракаса. Закреплена заморозка средств и активов венесуэльского государства. Подобные шаги не имеют никаких юридических оснований с точки зрения ни международного, ни внутреннего венесуэльского права», — указали в министерстве.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

В соответствии с указом под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT указ Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить