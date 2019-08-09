Джонсон и премьер Польши обсудили «дестабилизирующие действия России»

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Премьер-министры Британии и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в том числе «дестабилизирующие действия России» и работу в НАТО. Об этом заявили в пресс-службе британского премьера.
Джонсон и премьер Польши обсудили «дестабилизирующие действия России»
  • Reuters

Как отмечается, стороны договорились продолжить укреплять тесные связи между Британией и Польшей.

«Среди вопросов безопасности они обсудили напряжённую обстановку, сложившуюся в Персидском заливе, дестабилизирующие действия Россия, а также ту работу, которую две страны совместно делают в НАТО», — говорится в сообщении.

Джонсон указал, что Британия предпочитает покинуть ЕС со сделкой об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.

24 июля Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.

Как заявлял российский лидер Владимир Путин, Москва готова работать с любым избранным премьер-министром Британии. 

Эксперт Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Джонсона.

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