Джонсон и премьер Польши обсудили «дестабилизирующие действия России»
- Reuters
Как отмечается, стороны договорились продолжить укреплять тесные связи между Британией и Польшей.
«Среди вопросов безопасности они обсудили напряжённую обстановку, сложившуюся в Персидском заливе, дестабилизирующие действия Россия, а также ту работу, которую две страны совместно делают в НАТО», — говорится в сообщении.
Джонсон указал, что Британия предпочитает покинуть ЕС со сделкой об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.
24 июля Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.
Как заявлял российский лидер Владимир Путин, Москва готова работать с любым избранным премьер-министром Британии.
Эксперт Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Джонсона.