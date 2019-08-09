Эксперт прокомментировал призыв французского депутата разрешить вопрос российских займов царских времён

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Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал призыв депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера разрешить вопрос российских займов царских времён.
Эксперт прокомментировал призыв французского депутата разрешить вопрос российских займов царских времён
  • © Олег Ласточкин
  • РИА Новости

«С 1997 года это происходило неоднократно и всегда заканчивалось спокойно. Это традиционная, штатная вещь, когда держатели царских облигаций считают, что им недоплатили, и пытаются вернуться к этому вопросу либо через Министерство финансов, либо через парламент, чтобы инициировать какое-то слушание», — сказал Масленников.

По его мнению, не стоит делать из этой ситуации далеко идущих выводов.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что с царскими долгами в своё время рассчитались. Это произошло во время президентства Бориса Ельцина и Жака Ширака.

«Однозначно одно: на государственном уровне России и Франции эта тема давно закрыта, поскольку с президентом Шираком нашей стране удалось обо всём договориться, причём всё в данном вопросе было сделано добросовестно», — заявил Осипов.

В 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Ранее СМИ сообщали, что около 400 тыс. французов намерены добиться от России выплат по облигациям царских времён.

Подробнее — в материале RT.

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