Президент Южной Кореи обсудил с главой Пентагона КНДР
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап».
Уточняется, что южнокорейская и американская стороны согласились, что процесс денуклеаризации Северной Кореи должен продвигаться одновременно с укреплением альянса США и Южной Кореи.
По данным агентства, Мун также отметил, что считает Эспера «подходящим человеком» для поддержания крепкого альянса Южной Кореи и США.
Ранее Эспер по итогам визита в Сеул заявил, что США вместе с Южной Кореей выступают за «свободу в Индо-Тихоокеанском регионе».
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.