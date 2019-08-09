Президент Южной Кореи обсудил с главой Пентагона КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл переговоры с главой Пентагона Марком Эспером, во время которых стороны обсудили ситуацию вокруг КНДР.
Президент Южной Кореи обсудил с главой Пентагона КНДР
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап».

Уточняется, что южнокорейская и американская стороны согласились, что процесс денуклеаризации Северной Кореи должен продвигаться одновременно с укреплением альянса США и Южной Кореи.

По данным агентства, Мун также отметил, что считает Эспера «подходящим человеком» для поддержания крепкого альянса Южной Кореи и США.

Ранее Эспер по итогам визита в Сеул заявил, что США вместе с Южной Кореей выступают за «свободу в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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