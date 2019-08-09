Глава Пентагона обсудил в Сеуле свободу в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Марк Эспер по итогам визита в Сеул заявил, что США вместе с Южной Кореей выступают за «свободу в Индо-Тихоокеанском регионе».

«США и Южная Корея скреплены узами дружбы, выкованными в бою. Мы будем продолжать держаться вместе, чтобы поддержать концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и обеспечить волю международного сообщества по резолюциям ООН о безопасности до тех пор, пока Северная Корея не проведёт денуклеаризацию», — говорится в Twitter Эспера.

Ранее Эспер прилетел в Монголию для «подтверждения общих ценностей Соединённых Штатов» с этой страной.

Он также выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии и заявил, что США не поддерживают стремление Китая к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.