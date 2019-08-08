Британия намерена упростить визовый режим для учёных

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Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира. С таким заявлением выступил британский премьер Борис Джонсон.

Как ожидается, в результате нововведения в страну будет приезжать больше исследователей и научных специалистов, инженеров и учёных в области технологий.

«Я хочу, чтобы Великобритания продолжала оставаться мировой научной сверхдержавой, и, когда мы выйдем из ЕС, мы будем продолжать поддерживать науку и исследования», — заявил Джонсон. Его слова приводятся на сайте правительства Великобритании.

Ранее министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что брексит состоится 31 октября даже без сделки.

При этом Борис Джонсон заявил, что брексит со сделкой станет возможен, если ЕС сам пойдёт на компромисс.

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