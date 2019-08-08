Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии

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Власти Сирии выступили категорически против соглашения США и Турции по созданию так называемой безопасной зоны на северо-востоке страны.
Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии
  • РИА Новости

«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.

Накануне стало известно, что Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

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