Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии

Власти Сирии выступили категорически против соглашения США и Турции по созданию так называемой безопасной зоны на северо-востоке страны.

«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.

Накануне стало известно, что Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.