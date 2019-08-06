Болтон прокомментировал испытания ракет в КНДР
- Reuters
«Похоже, что эта серия испытаний проведена для приведения ракет в рабочее состояние. Это были баллистические ракеты. Президент и Ким Чен Ын понимают, что Ким Чен Ын не будет запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные баллистические ракеты», — сказал он в эфире Fox News.
По словам Болтона, президент США Дональд Трамп «следит за этим очень пристально».
Ранее Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.