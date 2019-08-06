Болтон прокомментировал испытания ракет в КНДР

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи. По его словам, КНДР не планирует запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные ракеты.
Болтон прокомментировал испытания ракет в КНДР
  • Reuters

«Похоже, что эта серия испытаний проведена для приведения ракет в рабочее состояние. Это были баллистические ракеты. Президент и Ким Чен Ын понимают, что Ким Чен Ын не будет запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные баллистические ракеты», — сказал он в эфире Fox News.

По словам Болтона, президент США Дональд Трамп «следит за этим очень пристально».

Ранее Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.

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