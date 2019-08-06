Болтон прокомментировал испытания ракет в КНДР

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи. По его словам, КНДР не планирует запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные ракеты.

«Похоже, что эта серия испытаний проведена для приведения ракет в рабочее состояние. Это были баллистические ракеты. Президент и Ким Чен Ын понимают, что Ким Чен Ын не будет запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные баллистические ракеты», — сказал он в эфире Fox News.

По словам Болтона, президент США Дональд Трамп «следит за этим очень пристально».

Ранее Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.