Политолог прокомментировал обвинения The Guardian в адрес Sputnik
- РИА Новости
По его словам, на Западе давно ничего не обсуждается с позиции «реально или не реально».
«Сейчас западная пресса живёт, скорее, в логике холодной войны, чуть-чуть не переходящей в горячую. Есть плохие и хорошие — нет правды, нет истины, нет объективных данных», — отметил Журавлёв.
Как считает Журавлёв, по мнению Запада, Россия делает всё для того, чтобы кому-то навредить.
«С точки зрения здравого смысла, извиняться (газете The Guardian перед агентством Sputnik. — RT) надо было сразу после получения доказательств», — заключил он.
В апреле во время пожара в Нотр-Даме французская редакция Sputnik сделала фотографию, на которой был запечатлён горящий собор, а на первом плане оказались двое улыбающихся молодых людей восточной внешности.
При этом агентство не сопровождало изображение никакими комментариями, но когда фото распространилось в интернете, некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманскому населению.
Агентство, в свою очередь, представило доказательство подлинности фотографии.
Спустя четыре месяца The Guardian признала свою неправоту и принесла агентству извинения.