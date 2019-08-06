Политолог прокомментировал обвинения The Guardian в адрес Sputnik

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Анастасия Румянцева
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию с обвинениями британской газеты The Guardian в адрес агентства Sputnik за якобы распространение фейковых новостей во время пожара в соборе Парижской Богоматери.
Политолог прокомментировал обвинения The Guardian в адрес Sputnik
  • РИА Новости

По его словам, на Западе давно ничего не обсуждается с позиции «реально или не реально».

«Сейчас западная пресса живёт, скорее, в логике холодной войны, чуть-чуть не переходящей в горячую. Есть плохие и хорошие — нет правды, нет истины, нет объективных данных», — отметил Журавлёв.

Как считает Журавлёв, по мнению Запада, Россия делает всё для того, чтобы кому-то навредить.

«С точки зрения здравого смысла, извиняться (газете The Guardian перед агентством Sputnik. — RT) надо было сразу после получения доказательств», — заключил он.

В апреле во время пожара в Нотр-Даме французская редакция Sputnik сделала фотографию, на которой был запечатлён горящий собор, а на первом плане оказались двое улыбающихся молодых людей восточной внешности.

При этом агентство не сопровождало изображение никакими комментариями, но когда фото распространилось в интернете, некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманскому населению.

Агентство, в свою очередь, представило доказательство подлинности фотографии.

Спустя четыре месяца The Guardian признала свою неправоту и принесла агентству извинения.

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