Аналитик назвал «антироссийским трендом» ситуацию с The Guardian и Sputnik

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с RT прокомментировал ситуацию с обвинениями британской газеты The Guardian в адрес агентства Sputnik за якобы распространение фейковых новостей во время пожара в соборе Парижской Богоматери.

Как заявил эксперт, эта ситуация в целом относится к антироссийскому тренду в британских СМИ.

«Это относится к антироссийскому тренду в мейнстримовых англоязычных изданиях, к которым относится The Guardian... Это идёт в духе общего антироссийского тренда», — сказал аналитик.

Он также считает, что для газеты было «вполне комфортно обвинить Россию в попытке разжечь исламофобию через публикацию этой фотографии».

«Не факт, что извинения каким-то образом повлияют на общую линию The Guardian в отношении России», — добавил Бышок.

В апреле во время пожара в Нотр-Даме французская редакция Sputnik сделала фотографию, на которой был запечатлён горящий собор, а на первом плане оказались двое улыбающихся молодых людей восточной внешности.

При этом агентство не сопровождало изображение никакими комментариями, но когда фото распространилось в интернете, некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманскому населению.

Агентство, в свою очередь, представило доказательство подлинности фотографии.

Спустя четыре месяца The Guardian признала свою неправоту и принесла агентству извинения.