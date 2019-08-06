Эксперт оценил ситуацию с обвинениями The Guardian в адрес Sputnik

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал ситуацию с обвинениями британской газеты The Guardian в адрес агентства Sputnik за якобы распространение фейковых новостей во время пожара в соборе Парижской Богоматери.

«Это, наверное, общая проблема западных СМИ, в частности британских. Для них характерно навешивание ярлыков, а не выяснение обстоятельств. Наверное, им так легче. Может быть, они считают, что это повышает их статус», — сказал Оленченко.

В апреле во время пожара в соборе Нотр-Дам французская редакция Sputnik сделала фотографию, на которой был запечатлён горящий собор, а на первом плане оказались двое улыбающихся молодых людей восточной внешности.

При этом агентство не сопровождало изображение никакими комментариями, однако когда фото распространилось в интернете, некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманскому населению.

Агентство, в свою очередь, представило доказательство подлинности фотографии.

Только спустя четыре месяца The Guardian признала свою неправоту и принесла агентству извинения.