The Guardian извинилась перед Sputnik за обвинения в фейковых новостях

Британская газета The Guardian принесла извинения агентству Sputnik за то, что обвинила его в распространении фейковых новостей во время пожара в соборе Парижской Богоматери.

В апреле, во время пожара в Нотр-Даме корреспондент Sputnik France сделал фотографию, на которой был запечатлён горящий собор, при этом на первом плане оказались двое улыбающихся молодых людей восточной внешности, пишет РИА Новости.

Редакция Sputnik не сопровождала эту фотографию никакими комментариями. Однако, когда фото распространилось в интернете, некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманскому населению.

В своей подборке «Фейк или правда» (Fake or for real) газета The Guardian в Instagram назвала фотографию фейковой новостью, при этом британские журналисты ссылались на американских экспертов, которые заявили, что снимок смонтирован.

После этого Sputnik представил доказательство подлинности фотографии, разместив её исходник с метаданными. Спустя четыре месяца британская газета признала свою неправоту и принесла агентству извинения.

«Точность важна для нас, поэтому, если вы являетесь поклонником нашего проекта Fake or for real, прочтите, пожалуйста, следующее: в выпуске Fake or for real от 19 апреля мы предположили, что получившая широкое распространение фотография, сделанная во время пожара в Нотр-Даме, подвергалась редактированию. С нами связался правообладатель фото, и мы признаём: фотография не подвергалась редактированию. Мы приносим извинения за то, что утверждали обратное», — сообщило британское издание в Instagram.

15 апреля в Нотр-Даме произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Обрушились крыша и шпиль собора.