Индия проинформировала Россию о дальнейших шагах в Кашмире
- Reuters
«Индия проинформировала своих близких партнёров, в том числе Россию, об этих шагах», — приводит РИА Новости слова индийского посла в Москве Венкатеша Варма.
Он уточнил, что это было сделано «как в Нью-Дели, так и в Москве».
Ранее верхняя палата парламента Индии приняла законопроект об отмене особого статуса Джамму и Кашмира.
МИД Пакистана выразил протест послу Индии в связи с возможным принятием закона, предусматривающего отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир.