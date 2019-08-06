Индия проинформировала Россию о дальнейших шагах в Кашмире

Индия проинформировала своих партнёров, в том числе Россию, о предпринимаемых шагах в Кашмире.

«Индия проинформировала своих близких партнёров, в том числе Россию, об этих шагах», — приводит РИА Новости слова индийского посла в Москве Венкатеша Варма.

Он уточнил, что это было сделано «как в Нью-Дели, так и в Москве».

Ранее верхняя палата парламента Индии приняла законопроект об отмене особого статуса Джамму и Кашмира.

МИД Пакистана выразил протест послу Индии в связи с возможным принятием закона, предусматривающего отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир.