Аргентина предложила России поддержать её кандидата на выборах главы МАГАТЭ

Аргентина попросила министра иностранных дел России Сергея Лаврова поддержать кандидатуру посла латиноамериканского государства в Австрии Рафаэля Гросси на пост главы МАГАТЭ.

«Мы уже попросили министра Лаврова, который является большим другом Аргентины, чтобы он поддержал нашу кандидатуру», — цитирует Гросси РИА Новости.

Он также отметил, что имеет давние отношения с «Росатомом» и со всем ядерным сектором России.

Гросси намерен вскоре приехать в Москву с визитом.

«Я очень надеюсь, что Россия поддержит кандидатуру Аргентины», — добавил посол.

22 июля на 73-м году жизни скончался гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано. Исполняющим обязанности был назначен бывший постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.