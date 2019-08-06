Аргентина предложила России поддержать её кандидата на выборах главы МАГАТЭ
- Reuters
«Мы уже попросили министра Лаврова, который является большим другом Аргентины, чтобы он поддержал нашу кандидатуру», — цитирует Гросси РИА Новости.
Он также отметил, что имеет давние отношения с «Росатомом» и со всем ядерным сектором России.
Гросси намерен вскоре приехать в Москву с визитом.
«Я очень надеюсь, что Россия поддержит кандидатуру Аргентины», — добавил посол.
22 июля на 73-м году жизни скончался гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано. Исполняющим обязанности был назначен бывший постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.