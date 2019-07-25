И. о. гендиректора МАГАТЭ назначен представитель Румынии
- Reuters
«Совет управляющих МАГАТЭ назначил Корнела Феруцэ исполняющим обязанности гендиректора. В последние шесть лет он работал ближайшим помощником (Юкии) Амано, координировал работу агентства на целом ряде направлений», — приводит РИА Новости слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
22 июля стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни.
Амано возглавил организацию в декабре 2009 года.
Накануне иранские СМИ сообщили, что Амано мог быть убит.