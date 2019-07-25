И. о. гендиректора МАГАТЭ назначен представитель Румынии

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Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкии Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.
И. о. гендиректора МАГАТЭ назначен представитель Румынии
  • Reuters

«Совет управляющих МАГАТЭ назначил Корнела Феруцэ исполняющим обязанности гендиректора. В последние шесть лет он работал ближайшим помощником (Юкии) Амано, координировал работу агентства на целом ряде направлений», — приводит РИА Новости слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

22 июля стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни

Амано возглавил организацию в декабре 2009 года.

Накануне иранские СМИ сообщили, что Амано мог быть убит.

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