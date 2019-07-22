Могерини назвала смерть главы МАГАТЭ большой потерей

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Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини назвала смерть генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкии Амано большой потерей.
Могерини назвала смерть главы МАГАТЭ большой потерей
  • Reuters

«С глубокой печалью я восприняла сегодня известие о кончине генерального директора Международного агентства по атомной энергии, посла Юкии Амано. Это большая потеря для агентства и для международного сообщества», — цитирует её заявление РИА Новости.

По словам Могерини, Амано служил МАГАТЭ с непоколебимой преданностью, под его руководством агентство добилось конкретных результатов.

Дипломат также выразила соболезнования семье главы организации от имени ЕС.

Ранее сообщалось, что Амано, возглавивший агентство в 2009 году, скончался на 73-м году жизни.

Впоследствии президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим.

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