Могерини назвала смерть главы МАГАТЭ большой потерей

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини назвала смерть генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкии Амано большой потерей.

«С глубокой печалью я восприняла сегодня известие о кончине генерального директора Международного агентства по атомной энергии, посла Юкии Амано. Это большая потеря для агентства и для международного сообщества», — цитирует её заявление РИА Новости.

По словам Могерини, Амано служил МАГАТЭ с непоколебимой преданностью, под его руководством агентство добилось конкретных результатов.

Дипломат также выразила соболезнования семье главы организации от имени ЕС.

Ранее сообщалось, что Амано, возглавивший агентство в 2009 году, скончался на 73-м году жизни.

Впоследствии президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим.