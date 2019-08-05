В Институте российской истории оценили слова главы НАТО о сдерживании СССР

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Анна Лушникова
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров прокомментировал в беседе с RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о сдерживании СССР в годы холодной войны.
В Институте российской истории оценили слова главы НАТО о сдерживании СССР
  • Reuters

«Холодная война между капитализмом и социализмом была неизбежна. Это два противоположных строя. Запад пытался уничтожить коммунистический Советский Союз. Коммунисты же со времён Ленина ставили задачу всемирной социалистической мировой революции. Было и то и другое. Сейчас же, когда СССР уже нет, мы видим продвижение НАТО к границам России в нарушение заявлений, которые были сделаны руководителями США и Германии, когда распался Варшавский договор», — считает эксперт.

По его словам, за высказываниями представителей альянса стоит «исключительно русофобия».

«Это очень опасное явление, которое своими корнями уходит в века. Опасное потому, что здесь приходится сталкиваться с неразумными действиями западных элит. Подчас всё это носит чисто эмоциональный характер», — заключил Лавров.

Ранее Столтенберг рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны и объяснил, почему альянс продолжил существование после роспуска Организации Варшавского договора.

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