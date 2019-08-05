Военный эксперт прокомментировал выход США из ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в разговоре с RT прокомментировал решение США в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Позиция России по данному вопросу отражает действительность. Дело в том, что в своё время договор был направлен против тех средств, которые были способны к нанесению внезапного обезоруживающего удара, когда подлётное время сводилось к минимуму. Соответственно, это провоцировало на нанесение опережающего удара. Ракеты угрожали стратегической стабильности. И сейчас именно этот критерий абсолютно подорван действиями США», — считает эксперт.

По его словам, позиция Вашингтона по вопросу договора не может не беспокоить Москву, потому что «фактически является провокацией».

«России необходимо искать какие-то варианты, потому что сейчас идёт игра в гляделки: кто первый моргнёт. И это очень опасно», — заключил Подберёзкин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ДРСМД и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и союзников.