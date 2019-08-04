В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
  • © РИА Новости

«Фактически Вашингтон спровоцировал кризис на Украине… Соответственно, США будут придерживаться этой позиции: признать законным референдум в Крыму — это фактически признать госпереворот и признать то негативное воздействие, которое США оказали на развитие ситуации на Украине в 2014 году», — пояснила Тимофеева.

Она отметила, что американцы будут настаивать на необходимости возвращения Крыма Украине, не задумываясь о том, что тем самым они «попирают все международные нормы».

«Потому что Крым вошёл в состав Российской Федерации по процедуре референдума, это был выбор крымчан, и оспаривать его не уполномочен в пределах нашего земного шара никто. Потому что это право на самоопределение и право отвечать за своё будущее и за свою судьбу», — заключила сенатор.

Ранее Помпео заявил, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить