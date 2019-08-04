В Огайо приспустят флаги в память о жертвах стрельбы в Дейтоне

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В американском штате Огайо приспустят флаги в память о жертвах стрельбы в Дейтоне, сообщил губернатор Майк Деуайн.
В Огайо приспустят флаги в память о жертвах стрельбы в Дейтоне
  • © Shawn Thew/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я распорядился, чтобы флаги в Огайо были наполовину приспущены в память о лишившихся жизни сегодня утром», — написал он в своём Twitter.

Деуайн поблагодарил правоохранительные органы и экстренные службы за своевременные действия.

Он также предложил любую помощь мэру Дейтона Нэну Вэйли.

Ранее стало известно, что при стрельбе в Дейтоне погибли девять человек и пострадали как минимум 26.

По данным СМИ, злоумышленник начал стрелять по людям на одной из улиц города.

По сообщению полиции, он был ликвидирован через минуту.

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