В Огайо приспустят флаги в память о жертвах стрельбы в Дейтоне
- © Shawn Thew/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Я распорядился, чтобы флаги в Огайо были наполовину приспущены в память о лишившихся жизни сегодня утром», — написал он в своём Twitter.
Деуайн поблагодарил правоохранительные органы и экстренные службы за своевременные действия.
Он также предложил любую помощь мэру Дейтона Нэну Вэйли.
Ранее стало известно, что при стрельбе в Дейтоне погибли девять человек и пострадали как минимум 26.
По данным СМИ, злоумышленник начал стрелять по людям на одной из улиц города.
По сообщению полиции, он был ликвидирован через минуту.