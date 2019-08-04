СМИ опубликовали фото подозреваемого в стрельбе в Техасе

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Телеканал KTSM опубликовал на своей странице в Twitter фото 21-летнего подозреваемого в стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо.

«Подтверждённое фото стрелка в момент его входа в торговый центр Walmart», — указывается в сообщении.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате происшествия 19 человек погибли и ещё 40 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал происшествие.

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