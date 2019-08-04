СМИ опубликовали фото подозреваемого в стрельбе в Техасе

Телеканал KTSM опубликовал на своей странице в Twitter фото 21-летнего подозреваемого в стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо.

«Подтверждённое фото стрелка в момент его входа в торговый центр Walmart», — указывается в сообщении. Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShootinghttps://t.co/wfXkVy7a3ypic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019 3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате происшествия 19 человек погибли и ещё 40 получили ранения. Президент США Дональд Трамп прокомментировал происшествие.