В результате стрельбы в Техасе погибли 18 человек

Жертвами стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас стали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«По меньшей мере 18 человек погибли и десятки ранены в результате массовой стрельбы в Эль-Пасо, штат Техас», — говорится в сообщении. BREAKING: At least 18 people were killed, and dozens more injured during a mass shooting in El Paso, Texas, law enforcement officials tell @ABC News. https://t.co/21pDxcbMyv — ABC News (@ABC) 3 августа 2019 г. 3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 22 человека. Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на данный инцидент.