В результате стрельбы в Техасе погибли 18 человек

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Жертвами стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас стали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«По меньшей мере 18 человек погибли и десятки ранены в результате массовой стрельбы в Эль-Пасо, штат Техас», — говорится в сообщении.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 22 человека.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на данный инцидент.

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