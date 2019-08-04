В результате стрельбы в Техасе погибли 18 человек
«По меньшей мере 18 человек погибли и десятки ранены в результате массовой стрельбы в Эль-Пасо, штат Техас», — говорится в сообщении.
BREAKING: At least 18 people were killed, and dozens more injured during a mass shooting in El Paso, Texas, law enforcement officials tell @ABC News. https://t.co/21pDxcbMyv— ABC News (@ABC) 3 августа 2019 г.
3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 22 человека.
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на данный инцидент.