CBS: число пострадавших при стрельбе в штате Техас возросло до 22
По данным телеканала, состояние девяти из них оценивается как критическое.
EL PASO UPDATE: At least 22 people hospitalized; 9 in critical but stable condition; one patient is 4 months old. https://t.co/m2SZftDSyYpic.twitter.com/3To7sQPBiF— CBS News (@CBSNews) August 3, 2019
Среди пострадавших — четырёхмесячный ребёнок.
Как передаёт CNN со ссылкой на слова представителя местной полиции, подозреваемый в стрельбе в Техасе мужчина задержан.
В полиции добавили, что в результате инцидента пострадало «много людей».
Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Как заявлял мэр города Эль-Пасо, по подозрению в стрельбе задержаны три человека.