CBS: число пострадавших при стрельбе в штате Техас возросло до 22

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Число пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) увеличилось до 22. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, состояние девяти из них оценивается как критическое.

Среди пострадавших — четырёхмесячный ребёнок.

Как передаёт CNN со ссылкой на слова представителя местной полиции, подозреваемый в стрельбе в Техасе мужчина задержан.

В полиции добавили, что в результате инцидента пострадало «много людей».

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Как заявлял мэр города Эль-Пасо, по подозрению в стрельбе задержаны три человека.

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