CBS: число пострадавших при стрельбе в штате Техас возросло до 22

Число пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) увеличилось до 22. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, состояние девяти из них оценивается как критическое.

EL PASO UPDATE: At least 22 people hospitalized; 9 in critical but stable condition; one patient is 4 months old. https://t.co/m2SZftDSyYpic.twitter.com/3To7sQPBiF — CBS News (@CBSNews) August 3, 2019

Среди пострадавших — четырёхмесячный ребёнок.

Как передаёт CNN со ссылкой на слова представителя местной полиции, подозреваемый в стрельбе в Техасе мужчина задержан.

В полиции добавили, что в результате инцидента пострадало «много людей».

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Как заявлял мэр города Эль-Пасо, по подозрению в стрельбе задержаны три человека.