CNN: подозреваемые в стрельбе в штате Техас задержаны

Трое подозреваемых в стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) задержаны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэра города.

По данным телеканала, жертвами стрельбы стали несколько человек. Ранее в полиции сообщили, что в городе Эль-Пасо на западе Техаса в торговом центре Walmart произошла стрельба. По данным СМИ, в результате инцидента 18 человек получили ранения.