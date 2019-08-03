CNN: подозреваемые в стрельбе в штате Техас задержаны

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Трое подозреваемых в стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) задержаны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэра города.

По данным телеканала, жертвами стрельбы стали несколько человек. 

Ранее в полиции сообщили, что в городе Эль-Пасо на западе Техаса в торговом центре Walmart произошла стрельба.

По данным СМИ, в результате инцидента 18 человек получили ранения

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