Трамп: дела с Китаем идут очень хорошо

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Президент США Дональд Трамп заявил, что дела с Китаем «идут очень хорошо». По словам американского лидера, другие страны желают заключить с американской стороной сделки, чтобы избежать повышения пошлин.
Трамп: дела с Китаем идут очень хорошо
  • Reuters

«Страны сами приходят к нам, желая заключать реальные торговые сделки, а не односторонние кошмарные сделки, сделанные предыдущей администрацией. Им не хочется попасть под пошлины США», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, «с Китаем дела идут очень хорошо».

Ранее в Китае заявили о планах принять контрмеры в ответ на введение США пошлин, которое анонсировал Трамп.

Американский президент сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.

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