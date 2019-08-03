Трамп: дела с Китаем идут очень хорошо
- Reuters
«Страны сами приходят к нам, желая заключать реальные торговые сделки, а не односторонние кошмарные сделки, сделанные предыдущей администрацией. Им не хочется попасть под пошлины США», — написал Трамп в Twitter.
По его словам, «с Китаем дела идут очень хорошо».
Ранее в Китае заявили о планах принять контрмеры в ответ на введение США пошлин, которое анонсировал Трамп.
Американский президент сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.