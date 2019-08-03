Политолог прокомментировал новый пакет санкций США против России
- РИА Новости
«Все односторонние решения такого рода сказываются на отношениях (стран. — RT) отрицательно. Эти тоже скажутся отрицательно, при этом санкции, конечно, нельзя назвать всеобъемлющими, и России они вряд ли серьёзно могут угрожать, но сам подход приводит к тому, что отношения деградируют и дальше», — сообщил эксперт.
Несмотря на вероятное сокращение товарных отношений между Москвой и Вашингтоном, убыток которых, по прогнозам Госдепа, составит «миллиарды долларов», США в любом случае реализуют такую санкционную политику, отметил он.
«На миллиарды (долларов. — RT) вряд ли сократится торговля, но сократить её, действительно, могут. Я думаю, что США не будут об этом переживать, Россия тоже. Россия давно должна быть готова к тому, что США могут силовыми решениями прекратить весь товарооборот», — добавил Брутер.
Ранее Госдепартамент США опубликовал документ о введении второго пакета экономических санкций в отношении России по делу Скрипалей.
Позже Госдеп сообщил о том, что новые санкции могут сократить торговлю Москвы и Вашингтона на миллиарды долларов.