Политолог прокомментировал новый пакет санкций США против России

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT введение США второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политолог прокомментировал новый пакет санкций США против России
  • РИА Новости

«Все односторонние решения такого рода сказываются на отношениях (стран. — RT) отрицательно. Эти тоже скажутся отрицательно, при этом санкции, конечно, нельзя назвать всеобъемлющими, и России они вряд ли серьёзно могут угрожать, но сам подход приводит к тому, что отношения деградируют и дальше», — сообщил эксперт.

Несмотря на вероятное сокращение товарных отношений между Москвой и Вашингтоном, убыток которых, по прогнозам Госдепа, составит «миллиарды долларов», США в любом случае реализуют такую санкционную политику, отметил он.

«На миллиарды (долларов. — RT) вряд ли сократится торговля, но сократить её, действительно, могут. Я думаю, что США не будут об этом переживать, Россия тоже. Россия давно должна быть готова к тому, что США могут силовыми решениями прекратить весь товарооборот», — добавил Брутер.

Ранее Госдепартамент США опубликовал документ о введении второго пакета экономических санкций в отношении России по делу Скрипалей.

Позже Госдеп сообщил о том, что новые санкции могут сократить торговлю Москвы и Вашингтона на миллиарды долларов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить