В Минюсте США оценили расходы на расследование Мюллера

Расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году обошлось бюджету $31,6 млн, следует из опубликованных Минюстом США данных.

При этом $16 млн было направлено непосредственно Мюллеру, другая половина средств предоставлена для организации работы его офиса.

Согласно представленным документам, которые приводит ТАСС, сотрудникам Мюллера с мая 2017 по май 2019 года была выплачена зарплата в размере $9,7 млн.

Кроме того, $3,1 млн было выделено на аренду помещений, связь и коммунальные услуги, а также $1,6 млн — на поездки сотрудников офиса.

В рамках расследования также было израсходовано $902 тыс. на контрактные услуги для организации передачи информации с помощью технических средств.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отсутствии преград для улучшения отношений с Россией после завершения расследования Мюллера.

24 июля на слушаниях в конгрессе Мюллер заявил о желании России «получить выгоду от победы» Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT данное заявление, напомнил об отсутствии со стороны США доказательств «российского вмешательства» в американские выборы.