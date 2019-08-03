В Минюсте США оценили расходы на расследование Мюллера
При этом $16 млн было направлено непосредственно Мюллеру, другая половина средств предоставлена для организации работы его офиса.
Согласно представленным документам, которые приводит ТАСС, сотрудникам Мюллера с мая 2017 по май 2019 года была выплачена зарплата в размере $9,7 млн.
Кроме того, $3,1 млн было выделено на аренду помещений, связь и коммунальные услуги, а также $1,6 млн — на поездки сотрудников офиса.
В рамках расследования также было израсходовано $902 тыс. на контрактные услуги для организации передачи информации с помощью технических средств.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отсутствии преград для улучшения отношений с Россией после завершения расследования Мюллера.
24 июля на слушаниях в конгрессе Мюллер заявил о желании России «получить выгоду от победы» Трампа на президентских выборах в 2016 году.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT данное заявление, напомнил об отсутствии со стороны США доказательств «российского вмешательства» в американские выборы.