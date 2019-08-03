В ЦПВС заявили о гибели человека в результате атаки боевиков в Сирии

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что один человек погиб и трое пострадали в результате обстрела боевиками провинции Латакия.
В ЦПВС заявили о гибели человека в результате атаки боевиков в Сирии
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«В нарушение установленного режима тишины 2 августа 2019 года незаконными вооружёнными формированиями произведён обстрел населённого пункта Кардаха провинции Латакия… в результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения», — указал он.

Ранее в сирийской провинции Кунейтра в результате ракетного обстрела в районе Сааса два человека погибли и трое получили травмы.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.

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