В ЦПВС заявили о гибели человека в результате атаки боевиков в Сирии
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«В нарушение установленного режима тишины 2 августа 2019 года незаконными вооружёнными формированиями произведён обстрел населённого пункта Кардаха провинции Латакия… в результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения», — указал он.
Ранее в сирийской провинции Кунейтра в результате ракетного обстрела в районе Сааса два человека погибли и трое получили травмы.
18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.