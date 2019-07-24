СМИ: Двое детей погибли в результате ракетного обстрела Алеппо

Короткая ссылка
Двое детей погибли и ещё десять человек пострадали в результате ракетного обстрела Алеппо боевиками.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Уточняется, что боевики обстреляли районы Аль-Хамдания и Сайф ад-Даула в Алеппо.

Сирийские военнослужащие отреагировали на данную атаку и уничтожили ракетные установки террористов.

Ранее в сирийской провинции Кунейтра в результате ракетного обстрела в районе Сааса два человека погибли и трое получили травмы.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить