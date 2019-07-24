СМИ: Двое детей погибли в результате ракетного обстрела Алеппо
Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.
Уточняется, что боевики обстреляли районы Аль-Хамдания и Сайф ад-Даула в Алеппо.
Сирийские военнослужащие отреагировали на данную атаку и уничтожили ракетные установки террористов.
Ранее в сирийской провинции Кунейтра в результате ракетного обстрела в районе Сааса два человека погибли и трое получили травмы.
18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.