МИД Нидерландов поддержал выход США из ДРСМД

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что поддерживает выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Нидерланды глубоко сожалеют, что Россия не вернулась к соблюдению ДРСМД. Полностью поддерживаем решение США», — заявили в МИД Нидерландов.

Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. В министерстве заявили, что США распространили дезинформацию относительно якобы допущенных Россией нарушений ДРСМД.

В Москве назвали серьёзнейшей ошибкой выход Вашингтона из договора.