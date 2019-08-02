МИД Нидерландов поддержал выход США из ДРСМД
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Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.
«Нидерланды глубоко сожалеют, что Россия не вернулась к соблюдению ДРСМД. Полностью поддерживаем решение США», — заявили в МИД Нидерландов.
Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. В министерстве заявили, что США распространили дезинформацию относительно якобы допущенных Россией нарушений ДРСМД.
В Москве назвали серьёзнейшей ошибкой выход Вашингтона из договора.