Китай утратил позицию ведущего торгового партнёра США
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли США.
Отмечается, что теперь Мексика возглавляет список крупнейших торговых партнёров Соединённых Штатов, за ней с небольшим отрывом следует Канада. Между тем Китай впервые с 2005 года опустился на третью позицию в соответствующем перечне.
Уточняется, что объём взаимной торговли США и КНР за первые шесть месяцев 2019 года составил $271 млрд. Импорт США из Китая упал на 12% в годовом выражении, а экспорт в КНР снизился на 19%.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.