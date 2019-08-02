Китай утратил позицию ведущего торгового партнёра США

Китай больше не является ведущим торговым партнёром Соединённых Штатов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Отмечается, что теперь Мексика возглавляет список крупнейших торговых партнёров Соединённых Штатов, за ней с небольшим отрывом следует Канада. Между тем Китай впервые с 2005 года опустился на третью позицию в соответствующем перечне.

Уточняется, что объём взаимной торговли США и КНР за первые шесть месяцев 2019 года составил $271 млрд. Импорт США из Китая упал на 12% в годовом выражении, а экспорт в КНР снизился на 19%.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.