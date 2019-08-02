Китай утратил позицию ведущего торгового партнёра США

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Китай больше не является ведущим торговым партнёром Соединённых Штатов.
Китай утратил позицию ведущего торгового партнёра США
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Отмечается, что теперь Мексика возглавляет список крупнейших торговых партнёров Соединённых Штатов, за ней с небольшим отрывом следует Канада. Между тем Китай впервые с 2005 года опустился на третью позицию в соответствующем перечне.

Уточняется, что объём взаимной торговли США и КНР за первые шесть месяцев 2019 года составил $271 млрд. Импорт США из Китая упал на 12% в годовом выражении, а экспорт в КНР снизился на 19%.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.

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